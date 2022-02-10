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Лавров назвав перемовини із главою МЗС Британії "розмовою німого з глухим"

Ліз Трасс прибула до Москви, аби застерегти Росію від подальшої ескалації ситуації довкола України.

Фото: EPA/UPG

Російсько-британські переговори дедалі більше розчаровують і нагадують, скоріше, "розмову німого з глухим". 

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів із главою МЗС Британії Ліз Трасс.

"Я, чесно кажучи, розчарований тим, що розмова німого з глухим у нас виходить. Начебто слухаємо, але не чуємо. Принаймні наші докладні роз'яснення впали на непідготовлений ґрунт, приблизно так само, як кажуть, що Росія чекає, коли замерзне земля і стане як камінь, щоб танки спокійно пройшли на українську територію. Ось мені здається, такий же ґрунт сьогодні був у наших британських колег, на який лягали і від якого відскакували численні факти, які ми наводили", – цитує Лаврова агентство РБК.

Фото: EPA/UPG

Лавров додав, що, за його відчуттями, британські колеги "або не знайомі з цими докладними роз'ясненнями, або їх повністю ігнорують".

Зі свого боку, Трасс заявила, що "Росія ще має змогу зупинити агресію щодо України і дотримуватися дипломатичного шляху врегулювання".

"Факти кажуть самі за себе. Ми бачимо збільшення кількості військ, зброї на кордоні з Україною та вважаємо це загрозою. Ми також спостерігаємо гібридну кібервійну та інші види війни, щоб підірвати демократію в Україні", – сказала глава МЗС Великої Британії.

У відповідь на слова Лаврова Трасс сказала, що вона не німа і не глуха.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, за лічені години до переговорів у Женеві між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим 21 січня щодо ситуації навколо України, Трасс попередила, що Росію в Україні чекає нова Чечня. Глава МЗС Британії закликала Путіна схаменутися, поки він не зробив "величезну стратегічну помилку".  

Великобританія виступає за потужні антиросійські санкції на випадок вторгнення Путіна в Україну. У лютому МЗС Великобританії пригрозило “російським олігархам” конфіскацією власності у межах запланованого посилення антиросійських санкцій.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявляв, що британський уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.

Перед візитом британських міністрів закордонних справ та оборони до Москви російський посол у Лондоні закликав Британію відмовитися від санкцій. Інакше "розмова буде короткою".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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