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Сіярто заявив, що Угорщина не збирається розміщати додаткові війська НАТО попри напруження в регіоні

Голова угорського МЗС вважає, що власна армія країни достатньо сильна, щоб гарантувати безпеку. 

Сіярто заявив, що Угорщина не збирається розміщати додаткові війська НАТО попри напруження в регіоні
Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не буде приймати додаткові війська НАТО попри напруження в регіоні, викликане стягненням російських військ до кордонів України.

Про це він повідомив у інтервʼю Euronews.

"Ні, ми на це не погоджувались і не погодимось, тому що в нас уже є натівські війська на території країни, тобто угорська армія та угорські збройні сили. Вони в належному стані, щоб гарантувати безпеку країни. Тож додаткові війська на угорській території нам не потрібні", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства. 

Як відомо, США спрямували додатковий контингент до Польщі та Румунії, Німеччина збільшила чисельність військ у Литві. Війська НАТО вже розміщені в Естонії, Латвії та Литві. 

Посилити східний фланг НАТО вирішили в січні. Президент США Джо Байден заявив, що США планують розмістити додаткові війська у Східній Європі, аби посилити присутність країн НАТО у цьому регіоні.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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