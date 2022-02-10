Сіярто заявив, що Угорщина не збирається розміщати додаткові війська НАТО попри напруження в регіоні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не буде приймати додаткові війська НАТО попри напруження в регіоні, викликане стягненням російських військ до кордонів України.

Про це він повідомив у інтервʼю Euronews.

"Ні, ми на це не погоджувались і не погодимось, тому що в нас уже є натівські війська на території країни, тобто угорська армія та угорські збройні сили. Вони в належному стані, щоб гарантувати безпеку країни. Тож додаткові війська на угорській території нам не потрібні", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, США спрямували додатковий контингент до Польщі та Румунії, Німеччина збільшила чисельність військ у Литві. Війська НАТО вже розміщені в Естонії, Латвії та Литві.

Посилити східний фланг НАТО вирішили в січні. Президент США Джо Байден заявив, що США планують розмістити додаткові війська у Східній Європі, аби посилити присутність країн НАТО у цьому регіоні.