Голова МЗС Угорщини вважає, що санкції Заходу проти Росії не працюють

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що санкції Заходу проти Росії, введені після окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей, не є ефективними.

Про це він заявив у інтервʼю виданню Euronews.

"Якщо ви подивитесь на самі санкції, це провал. Вони не працюють. Вони неуспішні", – заявив він, додавши, що з моменту введення обмежувальних заходів "торгівля між Німеччиною та Російською Федерацією збільшилась".

Чинні з 2014 року санкції стосуються обмежень доступу деяких російських банків та компаній до ринків капіталу ЄС, заборони російським фінансовим установам отримувати допомогу і послуги, заборони імпорту та експорту, повʼязаного з оборонною сферою. Ці заходи продовжують щорічно.

Сіярто вважає, що перед введенням подальших санкцій, необхідність у яких зʼявилась на тлі нового стягування Росією військ до кордонів України, треба "побачити чесний аналіз чинних".

Аналогічну точку зору раніше висловлював і угорський премʼєр Віктор Орбан, який сказав, що санкції ЄС "більше бʼють по Угорщині, ніж по Росії".

Ця точка зору висловлювалась Угорщиною і раніше.