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Голова МЗС Угорщини вважає, що санкції Заходу проти Росії не працюють

Сіярто назвав обмежувальні заходи неефективними. 

Голова МЗС Угорщини вважає, що санкції Заходу проти Росії не працюють
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: hungarytoday.hu

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що санкції Заходу проти Росії, введені після окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей, не є ефективними.

Про це він заявив у інтервʼю виданню Euronews.

"Якщо ви подивитесь на самі санкції, це провал. Вони не працюють. Вони неуспішні", – заявив він, додавши, що з моменту введення обмежувальних заходів "торгівля між Німеччиною та Російською Федерацією збільшилась".

Чинні з 2014 року санкції стосуються обмежень доступу деяких російських банків та компаній до ринків капіталу ЄС, заборони російським фінансовим установам отримувати допомогу і послуги, заборони імпорту та експорту, повʼязаного з оборонною сферою. Ці заходи продовжують щорічно.

Сіярто вважає, що перед введенням подальших санкцій, необхідність у яких зʼявилась на тлі нового стягування Росією військ до кордонів України, треба "побачити чесний аналіз чинних". 

Аналогічну точку зору раніше висловлював і угорський премʼєр Віктор Орбан, який сказав, що санкції ЄС "більше бʼють по Угорщині, ніж по Росії".

Ця точка зору висловлювалась Угорщиною і раніше.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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