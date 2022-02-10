ОБСЄ не може залишатися постійно пасивно-нейтральною, – Кулеба

"Настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а самим активно ставити болючі запитання РФ".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що польське головування в ОБСЄ буде успішним, але закликав організацію продемонструвати рішучість у захисті принципів, заради яких її створили.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з головою ОБЄС Збігнєвом Рау.

“Я не сумніваюся, що польське головування буде успішним, польська дипломатія є сильною. Міністр Рау з лідерських позицій підходить до головування у цій організації. Попереду буде ще не один важкий момент, важке рішення. Але важку ситуацію не можна розв’язати, не ухвалюючи важкі рішення”, – сказав Кулеба

Міністр при цьому додав, що ОБСЄ не може залишатися постійно пасивно-нейтральною, а потрібно продемонструвати активність і рішучість у захисті тих положень та засад ОБСЄ, заради яких і створили організацію.

Кулеба зазначив, що підтримав ініціативу Польщі щодо введення в ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки на європейському континенті.

“Це діалог складатиметься з трьох тем. Я наголосив, що для нас найважливішою темою є військова безпека, зменшення ризиків військових зіткнень, підвищення прозорості військової активності. Тема, яка є насправді фундаментальною для майбутнього європейської архітектури безпеки – це те, як ми, європейці будемо відповідати на намагання Російської Федерації маніпулювати принципами та нормами ОБСЄ”, – підкреслив він.

“Насамперед йдеться про відоме запитання, яке Росія зараз постійно ставить всім державами- учасницям ОБСЄ – як вони планують забезпечувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці Росії. Але я нагадаю: єдина держава ОБСЄ, яка зараз вчиняє злочини проти іншої держави ОБСЄ, є Росія. На суші і на морі, – це саме Росія. Москва продовжує стверджувати, що менше 3% території України майже 8 років воює проти решти країни. І у них не закінчуються боєприпаси, не закінчуються війська, не закінчуються танки. Це абсурд і маніпуляція засадничими нормами ОБСЄ і спотворення реальності”, – додав міністр.

На думку Кулеби, настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а самим активно ставити болючі запитання Росії.

Нагадаємо, сьогодні Рау прибув до Києва, а 11 лютого відвідає схід України, де як чинний голова ОБСЄ ознайомиться із наслідками агресії РФ проти України та діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також Збігнєв Рау проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та ТКГ, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

15 лютого голова ОБСЄ вилетить до Москви на переговори із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

1 січня 2022 року Польща взяла на себе головування в Організації безпеки та співробітництва у Європі.