Принц Чарльз заразився коронавірусом

73-річний принц Уельський Чарльз заразився коронавірусом.
Про це йдеться на його офіційній сторінці у Твіттері.
“Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний результат на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції”, – зазначено у повідомленні.
Принц відмінив сьогоднішній візит у Вінчестер.
This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022
HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.
Нагадаємо, принц Уельський Чарльз вже хворів ковідом у березні 2020 року.
У Великобританії стартували урочистості з нагоди 70-річчя її правління Її Величності Єлизавети Другої, що триватимуть весь рік. Ці свята стануть першими, які королева зустріне без чоловіка, герцога Единбурзького, котрий помер торік у квітні.
Кульмінацією свята стануть чотириденні вихідні у Великобританії з 2 по 5 червня.