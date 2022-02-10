Принц Чарльз заразився коронавірусом

Він вже хворів на ковід навесні 2020 року.

73-річний принц Уельський Чарльз заразився коронавірусом.

Про це йдеться на його офіційній сторінці у Твіттері.

“Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний результат на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції”, – зазначено у повідомленні.

Принц відмінив сьогоднішній візит у Вінчестер.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

Нагадаємо, принц Уельський Чарльз вже хворів ковідом у березні 2020 року.

У Великобританії стартували урочистості з нагоди 70-річчя її правління Її Величності Єлизавети Другої, що триватимуть весь рік. Ці свята стануть першими, які королева зустріне без чоловіка, герцога Единбурзького, котрий помер торік у квітні.

Кульмінацією свята стануть чотириденні вихідні у Великобританії з 2 по 5 червня.