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Принц Чарльз заразився коронавірусом

Він вже хворів на ковід навесні 2020 року.

Принц Чарльз заразився коронавірусом
Фото: EPA/UPG

73-річний принц Уельський Чарльз заразився коронавірусом.

Про це йдеться на його офіційній сторінці у Твіттері.

“Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний результат на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції”, – зазначено у повідомленні.

Принц відмінив сьогоднішній візит у Вінчестер.

Нагадаємо, принц Уельський Чарльз вже хворів ковідом у березні 2020 року.

У Великобританії стартували урочистості з нагоди 70-річчя її правління Її Величності Єлизавети Другої, що триватимуть весь рік. Ці свята стануть першими, які королева зустріне без чоловіка, герцога Единбурзького, котрий помер торік у квітні.

Кульмінацією свята стануть чотириденні вихідні у Великобританії з 2 по 5 червня.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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