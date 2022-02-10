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У Берліні почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Українську делегацію очолює глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У Берліні почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
Архівне фото
Фото: slovoidilo.ua

У Берліні почалися переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

Про це повідомив  тимчасово виконувач обов'язків голови Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань Донбасу Андрій Костін, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, українську делегацію  очолює глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні він заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Він також зазначав, що представники України порушать питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Президент Зеленський під час зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном висловив надію, що невдовзі в "нормандському форматі" вдастся зустрітися не тільки радникам, а й самим лідерам країн. Метою перемовин, як і раніше, є врегулювання російсько-української війни.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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