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Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ

За попередніми даними на загиблого наїхала і перша, і друга машина з кортежу.

Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Mercedes Benz 63 AMG
Фото: EPA/UPG

Жертву смертельної аварії за участю кортежа харківського бізнесмена Олександра Ярославського переїхали двічі.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Співрозмовник видання повідомив, що за попередніми даними на загиблого наїхали двічі: і перша, і друга машина з кортежу.

Інше джерело зазначає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" - до та після ДТП.

Крім цього співрозмовник видання стверджує, що Ярославський був на місці події. Водночас, чи перебував він за кермом - покажуть експертизи, призначені правоохоронцями.

За даними двох джерел УП, чоловік який вранці здався поліції, насправді в час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

Крім цього, журналіст "Української правди" Михайло Ткач вказує, що його співрозмовник ввечері 9 лютого спілкувався з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

Нагадаємо, інформацію про те, що кортеж Ярославського збив людину та поїхав, сьогодні опублікувала УП. Медіа зазначило, що на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена.

Поліція Харківщини повідомила, що викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника смертельної ДТП. Сам бізнесмен повідомив, що не знав про аварію. "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", – сказав він.

Пресслужба компанії Ярославського DCH повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Водій прибув до відділення поліції для допиту.

На даний час він співпрацює зі слідством і очікує на рішення щодо запобіжного заходу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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