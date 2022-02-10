«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
ГоловнаСвіт

Не хочемо вводити санкції, але якщо Росія нападе, то вони будуть, - британська міністерка Трасс

Очільниця МЗС Великобританії прокоментувала законопроєкт, який відкриває можливість для запровадження санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну.

Не хочемо вводити санкції, але якщо Росія нападе, то вони будуть, - британська міністерка Трасс
Фото: twitter.com/trussliz

Глава міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що її країна хотіла б мати хороші відносини з Росією, однак в разі вторгнення в Україну санкції будуть.

Про це Трасс сказала в інтерв'ю російському виданню "РБК".

"Ми не хочемо цього, не хочемо вводити санкції, ми воліли б мати хороші відносини з Росією. У мене немає розбіжностей із російським народом... Проблема в тому, що ми дуже стурбовані нарощуванням Росією військової присутності біля кордону з Україною. І ми чітко говоримо, що якщо це станеться, то будуть санкції. Але поки що вони не були введені. Законопроект, про який ви кажете, дає право їх запровадити. Але ми не робитимемо цього, якщо не буде вторгнення", - заявила Трасс.

Вона повідомила, що законопроєкт лише відкриває можливість для запровадження санкцій, а не одразу запроваджує їх.

"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, їй доведеться заплатити високу ціну - як санкціями, так і перспективою того, що це буде тривалий конфлікт, і ми думаємо, що такий конфлікт - це погано і для російського народу, і для української, і для європейської безпеки", - наголосила британська міністерка.

Нагадаємо, 10 лютого Ліз Трасс прибула до Москви, аби застерегти Росію від подальшої ескалації ситуації довкола України.

Під час візиту до австралійського Сіднея глава МЗС Британії заявила, що Росію в Україні в разі вторгнення чекає нова Чечня. Трасс закликала Путіна схаменутися, поки він не зробив "величезну стратегічну помилку".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також