Не хочемо вводити санкції, але якщо Росія нападе, то вони будуть, - британська міністерка Трасс

Очільниця МЗС Великобританії прокоментувала законопроєкт, який відкриває можливість для запровадження санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну.

Глава міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що її країна хотіла б мати хороші відносини з Росією, однак в разі вторгнення в Україну санкції будуть.

Про це Трасс сказала в інтерв'ю російському виданню "РБК".

"Ми не хочемо цього, не хочемо вводити санкції, ми воліли б мати хороші відносини з Росією. У мене немає розбіжностей із російським народом... Проблема в тому, що ми дуже стурбовані нарощуванням Росією військової присутності біля кордону з Україною. І ми чітко говоримо, що якщо це станеться, то будуть санкції. Але поки що вони не були введені. Законопроект, про який ви кажете, дає право їх запровадити. Але ми не робитимемо цього, якщо не буде вторгнення", - заявила Трасс.

Вона повідомила, що законопроєкт лише відкриває можливість для запровадження санкцій, а не одразу запроваджує їх.

"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, їй доведеться заплатити високу ціну - як санкціями, так і перспективою того, що це буде тривалий конфлікт, і ми думаємо, що такий конфлікт - це погано і для російського народу, і для української, і для європейської безпеки", - наголосила британська міністерка.

Нагадаємо, 10 лютого Ліз Трасс прибула до Москви, аби застерегти Росію від подальшої ескалації ситуації довкола України.

Під час візиту до австралійського Сіднея глава МЗС Британії заявила, що Росію в Україні в разі вторгнення чекає нова Чечня. Трасс закликала Путіна схаменутися, поки він не зробив "величезну стратегічну помилку".