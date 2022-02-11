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У Парижі помер вірусолог Монтаньє, який відкрив ВІЛ

Француз помер у віці 89 років.

У Парижі помер вірусолог Монтаньє, який відкрив ВІЛ
Фото: lemonde.f

У віці 89 років помер французький вірусолог і лауреат Нобелівської премії в галузі медицини Люк Монтаньє.

Про це пише газета lemonde.fr.

Причина смерті невідома.

Монтаньє відомий тим, що разом з вірусологом Франсуазою Барре-Сінуссі у 1983 році відкрив ретровірус ВІЛ. За це у 2008 році він отримав “нобеля” з фізіології та медицини.

Вірусолог помер 8 лютого у лікарні в комуні Неї-сюр-Сен біля Парижа. Але інформацію про смерть підтвердили лише у четвер.

У квітні 2020 Монтаньє заявив, що коронавірус має штучне походження.

Вчені критикували Монтаньє за підтримку антивакцинаторства та відхід від наукових позицій. Він відкидав звинувачення, вважаючи критику персональними нападками.

Серед ненаукових концепцій вірусолога було те, що вода зберігає “пам'ять” про патогени, яких у ній більше нема, а антиоксиданти та харчові добавки стимулюють імунітет, що може допомогти людям боротися зі СНІДом.

Нагадаємо, у січні у віці 73 років помер французький модельєр, засновник будинку моди Mugler Тьєррі Мюглер.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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