Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
ГоловнаСвіт

Україна на перемовинах радників у "нормандському форматі" відмовилась іти на поступки Росії, – Козак

Україна відкинула навʼязувані РФ трактування Мінських угод. 

Україна на перемовинах радників у "нормандському форматі" відмовилась іти на поступки Росії, – Козак
Дмитрий Козак
Фото: EPA/UPG

Позиція України на перемовинах радників у "нормандському форматі" залишилась непохитною – відмова від запропонованих Росією варіантів трактування Мінських угод. 

Про це повідомив на брифінгу учасник переговорів від РФ, заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак

За його словами, обговорювався і "особливий статус Донбасу" та перемовини з бойовиками, і Україна відмовилась погоджуватись на пропозиції РФ. 

"Подолати розбіжності сьогодні не вдалося. Порядок денний перемовин, передусім, – це було політичні заходи з врегулювання конфлікту, питання, повʼязані з особливим статусом Донбасу, який має бути закріплений в Конституції – це повістка дня, яка була попередньо узгоджена. Саме за цими питаннями ми домовились, що треба було би подолати різноманітну інтерпритацію Мінських домовленостей. Подолати це не вдалось, принаймні в документах... Позиція України непохитна – відмовились у цьому документі про ці заяви навіть цитувати Мінські угоди... питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій мають розглядатися в консультаціях та обговореннях із представниками Окремих районів (ОРДЛО), – заявив представник країни-агресора. 

Саме це, за його словами, є ключовою розбіжністю. Росія намагалася навʼязати прикінцеву угоду за результатами вчорашніх перемовин, але Україна відмовилась це робити. При цьому Козак додав, що інші учасник перемовин – Німеччина і Франція – відмовились "тиснути" на Україну. 

Нагадаємо, вчора в Берліні більше девʼяти годин тривали перемовини політичних радників глав країн "нормандського формату". Україну представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

Єрмак за результатами перемовин повідомив, що підписати спільний документ за результатами зустрічі не вдалося, але  всі учасники переговорів висловили прихильність режиму припинення вогню. 

Дати наступних перемовин поки не визначили. 

Вчорашня зустріч радників була вже другою в цьому році. Перша відбулась у Парижі 26 січня і тривала сім годин. За її результатами була ухвалена спільна заява. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також