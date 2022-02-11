Україна на перемовинах радників у "нормандському форматі" відмовилась іти на поступки Росії, – Козак

Позиція України на перемовинах радників у "нормандському форматі" залишилась непохитною – відмова від запропонованих Росією варіантів трактування Мінських угод.

Про це повідомив на брифінгу учасник переговорів від РФ, заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

За його словами, обговорювався і "особливий статус Донбасу" та перемовини з бойовиками, і Україна відмовилась погоджуватись на пропозиції РФ.

"Подолати розбіжності сьогодні не вдалося. Порядок денний перемовин, передусім, – це було політичні заходи з врегулювання конфлікту, питання, повʼязані з особливим статусом Донбасу, який має бути закріплений в Конституції – це повістка дня, яка була попередньо узгоджена. Саме за цими питаннями ми домовились, що треба було би подолати різноманітну інтерпритацію Мінських домовленостей. Подолати це не вдалось, принаймні в документах... Позиція України непохитна – відмовились у цьому документі про ці заяви навіть цитувати Мінські угоди... питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій мають розглядатися в консультаціях та обговореннях із представниками Окремих районів (ОРДЛО), – заявив представник країни-агресора.

Саме це, за його словами, є ключовою розбіжністю. Росія намагалася навʼязати прикінцеву угоду за результатами вчорашніх перемовин, але Україна відмовилась це робити. При цьому Козак додав, що інші учасник перемовин – Німеччина і Франція – відмовились "тиснути" на Україну.

Нагадаємо, вчора в Берліні більше девʼяти годин тривали перемовини політичних радників глав країн "нормандського формату". Україну представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

Єрмак за результатами перемовин повідомив, що підписати спільний документ за результатами зустрічі не вдалося, але всі учасники переговорів висловили прихильність режиму припинення вогню.

Дати наступних перемовин поки не визначили.

Вчорашня зустріч радників була вже другою в цьому році. Перша відбулась у Парижі 26 січня і тривала сім годин. За її результатами була ухвалена спільна заява.