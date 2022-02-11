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Міністри оборони Росії та Великобританії провели переговори у Москві

Сторони домовились про продовження контактів.

Міністри оборони Росії та Великобританії провели переговори у Москві
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністри оборони Росії та Великобританії Сергій Шойгу та Бен Воллес провели переговори у Москві. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

Міністр оборони РФ нагадав, що нинішня зустріч глав військових відомств Росії та Великобританії – перша за останні роки.

"На жаль, рівень нашої співпраці близький до нуля і ось-ось перетне нульовий меридіан і піде в мінус, чого дуже не хотілося б", - сказав Шойгу.

Глава російського військового відомства зауважив зростання напруженості військово-політичної обстановки в Європі. Шойгу закликав свого британського колегу до діалогу без нагнітання ситуації у відносинах між РФ та НАТО.

"Сьогодні ми спостерігаємо дедалі більше концентрації уваги, надвеликої концентрації уваги на питаннях, які, на наш погляд, могли б вирішуватися цілком спокійно у діалозі між усіма країнами, без загроз запровадження тих чи інших санкцій. Вже, на мою думку, ні в англійських словниках, ні в російських не залишилося слів, які могли б означати ці санкції. І "катастрофічні", і "приголомшливі", і "знищуючі". Багато різних слів", - сказав голова Міноборони РФ.

У ході переговорів Шойгу також закликав західні країни припинити постачання зброї до України.

Бен Уоллес, зі свого боку, заявив про готовність розглянути питання, які у грудні порушила Москва у спрямованих проектах документів. Сторони домовились про продовження контактів.

Росія і раніше неодноразово звинувачувала Захід в постачанні "наступального озброєння", хоча і Україна, і країни-партнери офіційно заявляли, що це зброя для оборони на випадок нової російської агресії. 

Нагадаємо, США і Великобиратанія офіційно повідомляли, що в разі нового вторгнення Росії в Україну накладуть персональні санкції на наближених до Кремля осіб. 

Люди, про яких йде мова і які можуть стати підсанкційними, за визначенням речниці Білого дому Джен Псакі, "входять до найближчого кругу Кремля та грають роль в ухваленні урядових рішень, чи, щонайменше, є співучасники дестабілізуючої поведінки Кремля". 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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