Київський апеляційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Порошенку
Київський апеляційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Порошенку
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
Посольство США порадило американцям негайно залишити Україну
Посольство США порадило американцям негайно залишити Україну
Апеляційний суд Києва розглянув оскарження запобіжного заходу Порошенка. Хроніка
Апеляційний суд Києва розглянув оскарження запобіжного заходу Порошенка. Хроніка
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
​Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на "гарантії безпеки"
​Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на "гарантії безпеки"
У Думі офіційно підтвердили 14 лютого як дату розгляду звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"
У Думі офіційно підтвердили 14 лютого як дату розгляду звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"
ГоловнаСвіт

У Білому домі не виключають російського вторгнення в Україну під час Олімпійських ігор

"Атака могла б статися під час Олімпіади, незважаючи на спекуляції про те, що це буде можливо лише після її завершення".

У Білому домі не виключають російського вторгнення в Україну під час Олімпійських ігор
Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: seacoastonline.com

Росія в разі ухвалення відповідного рішення має можливості напасти на Україну, не чекаючи завершення Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це на брифінгу у Білому домі заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Як ми говорили раніше, ми перебуваємо в проміжку часу, коли напад на Україну може відбутись. (...) Я не розкриватиму наші розвіддані, проте хочу ясно сказати: атака могла б статися під час Олімпіади, незважаючи на спекуляції про те, що це буде можливо лише після її завершення", - сказав Салліван.

При цьому він наголосив: у Вашингтоні не стверджують, що в Росії ухвалили остаточне рішення щодо вторгнення. Радник Байдена пояснив, що, однак, США повинні готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій і вживати запобіжних заходів.

Він заявив, що США готові як до діалогу з Росією, так і до запровадження жорстких санкцій, якщо відбудеться ескалація ситуації навколо України.

Раніше видання Bloomberg писало, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, попросив Путіна відтермінувати вторгнення в Україну до кінця Олімпіади в Пекіні.

Як зазначається у статті, Китай витратив на проведення Олімпіади мільярди доларів і не хоче, аби Путін "затьмарив" цю подію. 

За словами командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, серед різноманітних сценаріїв 20 лютого відмічається як дата, після якої можливе вторгнення – тоді завершаться не тільки Олімпійські ігри, а й спільні російсько-білоруські військові навчання.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також