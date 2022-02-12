У Білому домі не виключають російського вторгнення в Україну під час Олімпійських ігор

"Атака могла б статися під час Олімпіади, незважаючи на спекуляції про те, що це буде можливо лише після її завершення".

Росія в разі ухвалення відповідного рішення має можливості напасти на Україну, не чекаючи завершення Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це на брифінгу у Білому домі заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Як ми говорили раніше, ми перебуваємо в проміжку часу, коли напад на Україну може відбутись. (...) Я не розкриватиму наші розвіддані, проте хочу ясно сказати: атака могла б статися під час Олімпіади, незважаючи на спекуляції про те, що це буде можливо лише після її завершення", - сказав Салліван.

При цьому він наголосив: у Вашингтоні не стверджують, що в Росії ухвалили остаточне рішення щодо вторгнення. Радник Байдена пояснив, що, однак, США повинні готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій і вживати запобіжних заходів.

Він заявив, що США готові як до діалогу з Росією, так і до запровадження жорстких санкцій, якщо відбудеться ескалація ситуації навколо України.

Раніше видання Bloomberg писало, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, попросив Путіна відтермінувати вторгнення в Україну до кінця Олімпіади в Пекіні.

Як зазначається у статті, Китай витратив на проведення Олімпіади мільярди доларів і не хоче, аби Путін "затьмарив" цю подію.

За словами командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, серед різноманітних сценаріїв 20 лютого відмічається як дата, після якої можливе вторгнення – тоді завершаться не тільки Олімпійські ігри, а й спільні російсько-білоруські військові навчання.