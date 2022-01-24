Путін може прагнути атакувати з кількох напрямків і захопити 8 регіонів, – командувач ООС Павлюк

Занепокоєння викликає дата 20 лютого – саме тоді в Пекіні завершаться Олімпійські ігри.

Перемогою для президента РФ Володимира Путіна може бути атака України одразу з декількох напрямків та захоплення восьми ключових регіонів включно з Дніпром, Одесою і Харковом.

Такий сценарій означатиме програш Україною всіх основих військових і промислових потужностей включно з виходом до Чорного моря. Про це командувач Операції Обʼєднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у інтервʼю британському The Times.

Він вважає, що Путіна не влаштує варіант захоплення тільки Донецька й Луганська, йому потрібно завдати такої шкоди, яка дозволяла б маніпулювати всією Україною.

Павлюк зазначив, що країна-агресор розгорнула 54 бойові тактичні групи включно з 36 балістичними ракетами середньої дальності "Іскандер", деякі з яких можуть досягнути Києва.

Серед різноманітних сценаріїв 20 лютого відмічається як дата, після якої можливе вторгнення – саме тоді в Пекіні завершаться Олімпійські ігри, а в Білорусі – спільні з РФ військові навчання.

"Це дата, яка непокоїть нас", – зазначив Павлюк.

Командувач ООС підкреслив, що для спротиву загарбникам буде задіяна не лише армія, а й територіальна оборона.

Нагадаємо, Міністерство оборони заявило, що постійна чисельність Сил територіальної оборони (ТрО) становитиме 10 тисяч осіб, але за штатом особливого періоду підрозділи можуть нараховувати понад 130 000. Ці сили покликані давати відсіч збройній агресії.

Згідно з даними соцопитувань, кожен другий український чоловік готовий доєднатися до тероборони, а серед жінок цей показник складає 18%.