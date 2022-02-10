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"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
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Кличко звернувся до НАБУ щодо хабарництва Трубіцина

Мер пообіцяв надалі сприяти правоохоронним органам.

Кличко звернувся до НАБУ щодо хабарництва Трубіцина
Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ щодо необхідності проведення об’єктивного та всебічного розслідування можливого хабарництва депутата від «Слуги народу» Трубіцина, якого затримали на днях. І заявив, що й надалі міська влада позбавлятиметься корупціонерів, попри партійні кольори та посади. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Друзі! Розраховую на об‘єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі. Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких «діячів». Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії», - заявив Кличко.

За його словами, неупереджені і активні дії правоохоронців є запорукою дотримання законності і чітким сигналом тим, хто намагається обійти закон.

Як стало відомо 10 лютого, за корупційну діяльність було затримано депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина. Він звинувачується в отриманні хабара у розмірі 1 млн 260 тис. грн. Раніше НАБУ повідомляло, що викрило на хабарі депутата Київради від «Слуги народу», але він утік на авто. Справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.

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