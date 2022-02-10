Кличко звернувся до НАБУ щодо хабарництва Трубіцина

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ щодо необхідності проведення об’єктивного та всебічного розслідування можливого хабарництва депутата від «Слуги народу» Трубіцина, якого затримали на днях. І заявив, що й надалі міська влада позбавлятиметься корупціонерів, попри партійні кольори та посади. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Друзі! Розраховую на об‘єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі. Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких «діячів». Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії», - заявив Кличко.

За його словами, неупереджені і активні дії правоохоронців є запорукою дотримання законності і чітким сигналом тим, хто намагається обійти закон.

Як стало відомо 10 лютого, за корупційну діяльність було затримано депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина. Він звинувачується в отриманні хабара у розмірі 1 млн 260 тис. грн. Раніше НАБУ повідомляло, що викрило на хабарі депутата Київради від «Слуги народу», але він утік на авто. Справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.