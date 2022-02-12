Студентська колегія НаУКМА заявила, що не відправляла свого представника до Шкарлета

У Студентській колегії знову заявили, що не визнають Шкарлета законним міністром освіти і науки.

Студентська колегія НаУКМА заявила, що не відправляла своїх представників на зустріч з міністром освіти та науки Сергієм Шкарлетом.

Про це йдеться у телеграм-каналі Студентської колегії НаУКМА.

"Тільки-но отримали звістку про те, що один із студентів Могилянки був на приватній зустрічі із Сергієм Шкарлетом без погодження від Студентської колегії НаУКМА. Згідно із Положенням про студентське самоврядування НаУКМА, виключно голова СК може представляти думку студентства у відносинах з органами влади", - йдеться у заяві.

У Студентській колегії знову заявили, що не визнають Шкарлета законним міністром освіти і науки та вимагають його відставки.

"Ані органи студентського самоврядування, ані члени страйкового комітету, ані організатори акції протесту не співпрацюють та не будуть співпрацювати з Шкарлетом", - додали в заяві.

Вдень 12 лютого міністр повідомив про зустріч із студентами.

"Мав зустріч із представниками студентства КНУ ім.Шевченка та НаУКМА. Залюбки погодився на особисте спілкування з Максимом Луциком та Кирилом Демченком. Йшлося про кілька важливих на сьогодні питань для українського студентства. Обговорили ситуацію в НаУКМА, дотримання прав студентів", - написав Шкарлет.

За його словами, на зустрічі домовилися, що від студентів надійдуть офіційні запити з тем та питань, які їх цікавлять.

Нагадаємо, що 4 лютого студенти Могилянки прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. До акції долучилися студенти вишів по всій країні.

Це сталося після того, як Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. Вибори мали відбутися 27 квітня.

Таке рішення пояснили тим, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії. Однак після наради за участю урядовців, народних депутатів і представників вишу цей наказ скасували.

На виборах президента Могилянки здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт, який набрав 52,80% голосів.