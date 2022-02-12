Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ про можливе вторгнення РФ вже наступного тижня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє LB.ua.

За його словами, Україна повинна розраховувати на себе та своїх військових.

"Ми повинні бути готовими в будь-який день. Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо, що ризики є. Якщо є інформація про 100%-е вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки", - заявив він.

Зазначимо, що міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

НАТО розглядає можливість скликати термінову зустріч у неділю 13 лютого на тлі побоювань нової агресії РФ проти України.