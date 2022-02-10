​Справа Стерненка: Верховний Суд закрив провадження "про один патрон" "через малозначність"

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Сергія Стерненка, зокрема - закрили провадження "про один патрон".

Про це повідомив адвокат Стерненка Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

"Верховний Суд задовольнив частково касаційну скаргу на вирок Одеського апеляційного суду по справі Сергія Стерненка про один патрон. Ми відбили обвинувачення по ст. 263 ККУ", - написав Найєм.

"Кримінальне провадження по ч. 1 ст. 263 закрити за малозначністю (це про 1 патрон). По ст. 146 («викрадення») залишити без змін. Але судимості відтепер у мене нема. Половинчаста, але однозначно перемога! Далі зі 146ю підемо в ЄСПЛ", - написав у Facebook Сергій Стерненко.

Нагадаємо, сьогодні у Верховному Суді почалися слухання касаційних скарг адвокатів на вирок Апеляційного суду Одеси щодо активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука.

Як відомо, Приморський районний суд Одеси у лютому 2021 року оголосив вирок Стерненку і Демчуку в справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році ексдепутата Сергія Щербича. Затриманих визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

Захисники заявляли, що вважають рішення судів попередніх інстанцій відносно Стерненка і Демчука такими, які "прийняті з порушенням норм кримінального процесу, ґрунтуються на неналежних та недопустимих доказах, які ніяким чином не можуть свідчити про їх винуватість".

31 травня 2021 року рішення щодо цієї справи ухвалив Одеський апеляційний суд. Стерненко був виправданий за обвинуваченням у викраданні в потерпілого 300 гривень, але визнаний винним за зберігання одного патрону 5.45 мм. Стерненку схвалили вирок за статтею про викрадення людини, але по ній закінчився термін давності. Вирок за статтею про носіння вогнепальної зброї скасували, бо пістолет визнали стартовим. Стерненку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік.