У Раді зібрали підписи за проведення позачергового засідання щодо справ проти депутатів

Воно може відбутися в середу-четвер.

У Верховній Раді вже зібрали 150 підписів за скликання позачергового засідання щодо стану кримінальних справ проти народних депутатів.

Про це LB повідомили джерела серед керівництва фракції "Слуга народу".

Позачергове, яке раніше прогнозували на понеділок, вирішили перенести на середу-четвер, але остаточно день ще не визначили.

"Понеділок не пленарний, вівторок зазвичай більш насичений, а середа на годину коротше – логічно би туди після чергового засідання", – прокоментував співрозмовник.

Ще одне джерело з політради "Слуги народу" додало, що інформація нібито про команду керівництва фракції не збирати підписи за проведення позачергового засідання з силовиками не відповідає дійсності.

"Ні, неправда. Навпаки пришвидшились і видзвонювали тих, хто не хворий і хто в Києві", – сказав нардеп.

Депутат Олександр Качура у спілкуванні з LB зазначив, що станом на вчора секретаріат фракції просив поставити підписи тих, хто не встиг цього зробити.

Нагадаємо, голова фракції СН Давид Арахамія оголосив про збір підписів за позачергове засідання після того, як УП оприлюднила відео із народним депутатом Олександром Трухіним. На засіданні хочуть заслухати керівництво МВС та ДБР, але мова має йти не тільки про Трухіна, а й про інших парламентарів, зокрема Петра Порошенка.

Відео з Трухіним було зняте поліцейськими, які прибули на місце аварії за участі депутата в серпні 2021. Там зафільмовано, як парламентар натякає на винагороду поліцейським, якщо вони дадуть йому "тихенько піти до лісу".