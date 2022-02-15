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Голова МЗС Австрії розкритикував виведення співробітників посольств із України

"Думаю, що це сумнівний сигнал для українців".

Голова МЗС Австрії розкритикував виведення співробітників посольств із України
Александер Шалленберг
Фото: ЕРА/UPG

Міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств із України на тлі повідомлень про загрозу російського вторгнення.

Про це він заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, передає Deutsche Welle.

"Думаю, що це сумнівний сигнал для українців – достроково евакуювати своїх дипломатів", – вважає Шалленберг. Він також зазначив, що співробітники посольства Австрії "саме в цей нестабільний період повинні залишатися на своїх позиціях стільки, скільки це буде виправданим".

При цьому австрійський міністр підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну.

"Щодо Австрії, то її позиція така, що про постачання зброї не може бути й мови", – наголосив Шалленберг.

На його думку, Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв'язки з Росією – а тому й найбільший вплив на Москву, "не має принижувати себе". 

Він також розкритикував слова президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку "світової війни" у зв'язку з кризою навколо України.

"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", – пояснив австрійський політик.

Нагадаємо, США підтвердили, що тимчасово закривають своє посольство в Києві і переміщають персонал до Львова. Також Держдепартамент попередив співгромадян, які перебувають в Україні, про те, що американська влада не зможе евакуювати їх, якщо Росія почне масштабні військові дії.

До цього президент США Байден закликав американців покинути Україну. Окрім Штатів, уже близько 20 країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до України або залишити її через загрозу воєнного конфлікту з Росією.

Зазначимо, що в січні відбулись три раунди великих переговорів Росії з США, НАТО та ОБСЄ, але знизити напругу не вдалося. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів. Також Росія вимагає письмових гарантій невступу України до НАТО.

Днями американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого

14 лютого секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради наголосив, що українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії. Президент Володимир Зеленський записав звернення до громадян, у якому закликав українців єднатися перед зовнішніми та внутрішніми викликами. Він також підписав указ про те, що 16 лютого в Україні буде оголошено Днем єднання.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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