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Кулеба про повернення частини російських військових на бази: побачимо – повіримо

“З Російської Федерації постійно лунають різні заяви".

Кулеба про повернення частини російських військових на бази: побачимо – повіримо
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона повірить у відведення російських військ, коли матиме наочні докази.

Про це він сказав під час брифінгу сьогодні.

“З Російської федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: “не почуємо – тоді повіримо, а побачимо – тоді повіримо”, – сказав Кулеба.

“Побачимо відведення – повіримо в деескалацію”, – додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань. При цьому у відомстві повідомили, що російські військові продовжують навчання на кількох напрямках.

10 лютого в Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Завершення навчань заплановано на 20 лютого. В Росії запевняли, що після навчань не збираються лишати своїх військових у Білорусі, хоча в США висловлювали побоювання щодо цього. Міноборони України заявляло, що зігнаного в Білорусь контингенту недостатньо для масштабного вторгнення в Україну. 

Збройні сили України в дні російсько-білоруських навчань також тренуватимуть свою боєготовність – із Javelin, Bayrakatar та NLAW. 

11 лютого Україна звернулася до РФ із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму. На підготовку відповіді Росія мала дві доби. 13 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Росія не відповіла на запит.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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