Росія не відповіла на запит України про військові навчання, – Кулеба

Російська Федерація не відповіла на запит України за Віденським документом. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", – цитує главу українського МЗС пресслужба відомства.

"Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 11 лютого Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулася до Російської Федерації. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Згідно з третім розділом Віденського документу ОБСЄ від 2011 року, держави-учасниці мають співпрацювати одна з одною щодо будь-якої незвичайної та незапланованої діяльності їхніх військових сил поза місцями звичного розташування в мирний час.

Держава, яка має занепокоєння щодо такої діяльності, може спрямувати іншій державі, яка проводить таку активність, запит на розʼяснення. На відповідь передбачено 48 годин.

Держава, яка направила запит, після розгляду відповіді може запросити зустріч із державою, яка веде військову активність. Зустріч також має бути скликана протягом 48 годин.

Нагадаємо, в квітні 2021 року, коли Росія стягувала війська, Україна вже активувала цей документ. Вона направила офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях. Російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності.