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Нардепам-"слугам", які за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді, - Кравчук

Йдеться про забезпечення максимальної явки.

Нардепам-"слугам", які за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді, - Кравчук
Фото: Анна Стешенко

Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua Анна Стешенко з посилання на коментар заступника голови фракції Євгенії Кравчук.

"Всі депутати мають бути в Україні на пленарному тижні. Хто закордоном повертається терміново", - сказала Кравчук.

На уточнююче питання, чи пов'язано це нібито з забороною нардепам-"слугам" на виїзд з країни, Кравчук сказала, що йдеться про забезпечення максимальної явки. 

Водночас нардеп "СН" Олександр Качура додав: "Так, нас попросили в чатах та рекомендували не залишати країну. Бо насправді поїхати з країни зараз - це аморально".

Нагадаємо, що в умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада працюватиме у постійному режимі, заявив 12 лютого голова ВР Руслан Стефанчук.

До цього, вранці 12 лютого народні депутати з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" заявили, що вимагають зібрати погоджувальну раду і позачергове закрите засідання Верховної Ради.

Фракція "Слуга народу" зробила заяву щодо загрози російського вторгнення в Україну та дій влади у цій ситуації. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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