Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців на тлі загрози нового вторгнення Російської Федерації. Він закликав громадян зберігати спокій.

"Шановні українці, вісім років ворог веде війну проти України, вісім років солдати боронять кордони, дипломати ведуть складні перемовини, а українці живуть з розумінням, що є небеспечний та підступний сусід, який намагається нас залякати, зламани, знищити. Але сьогодні, на відміну від 2014 року, наша армія готова", - заявив Шмигаль у відеозверненні.

Він нагадав, що вчора разом із прем'єр-міністеркою Литви відвідав лінію розмежування у Луганській області.

"Що ми почули від командування ЗСУ? Що сьогодні наша армія забеспечена всім необхідним - від пального до озброєння. Що ЗСУ постійно відстежують розвиток подій. Я вкотре наголошу - армія готова давати відсіч ворогу в будь-який момент!", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що війна, що ведеться проти України- не лише солдати та зброя. Вона також має багато вимирів: газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об'єктів інфраструктури, масові мітинги та псевдомітинги.

"Це все - елементи гібридної війни. І найстрашніший з них - це дезінформація з нагнітанням паніки. Ми живемо в світі швидкого поширення інформації, і панічні настрої для ворога є подарунком. Саме паніка краще за автомати та танки знищує держави... Але це не 2014 рік, а 2022-й. Наша армія сильна! Наша позиція на міжнародній арені - сильна. Ми сьогодні економічно сильні, бюджет виконується. Залишки на казначайському рахунку стабільно високі. Міжнародні резерви - 29 млрд доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - наголосив Шмигаль.

Він також додав, що наші міжнародні партнери показали свою підтримку "не на словах, а на ділі".

Нагадаємо, напередодні американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".