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РФ вирішила "оптимізувати" штат посольства в Києві

Водночас посольство РФ у Києві та консульства продовжать виконання основних функцій.

РФ вирішила "оптимізувати" штат посольства в Києві
Фото: EPA/UPG

Російське МЗС ухвалило рішення про оптимізацію штату дипмісій на території України. 

Про це заявила офіційна представниця міністерства Марія Захарова, інформує Коммерсант

"Побоюючись можливих провокацій з боку київського режиму чи інших країн, ми дійсно вирішили оптимізувати штат російських представництв в Україні", – заявила Захарова.

Захарова також повідомила, що посольство Росії у Києві та консульства продовжать виконання своїх основних функцій.

Міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс та очільник делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.

Державний департамент США оголосив в суботу, 12 лютого, що частина співробітників посольства в Києві залишає Україну

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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