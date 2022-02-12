РФ вирішила "оптимізувати" штат посольства в Києві

Російське МЗС ухвалило рішення про оптимізацію штату дипмісій на території України.
Про це заявила офіційна представниця міністерства Марія Захарова, інформує Коммерсант.
"Побоюючись можливих провокацій з боку київського режиму чи інших країн, ми дійсно вирішили оптимізувати штат російських представництв в Україні", – заявила Захарова.
Захарова також повідомила, що посольство Росії у Києві та консульства продовжать виконання своїх основних функцій.
Міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.
Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.
Посол Великобританії Мелінда Сіммонс та очільник делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.
Державний департамент США оголосив в суботу, 12 лютого, що частина співробітників посольства в Києві залишає Україну.