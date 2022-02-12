РФ вирішила "оптимізувати" штат посольства в Києві

Водночас посольство РФ у Києві та консульства продовжать виконання основних функцій.

Російське МЗС ухвалило рішення про оптимізацію штату дипмісій на території України.

Про це заявила офіційна представниця міністерства Марія Захарова, інформує Коммерсант.

"Побоюючись можливих провокацій з боку київського режиму чи інших країн, ми дійсно вирішили оптимізувати штат російських представництв в Україні", – заявила Захарова.

Захарова також повідомила, що посольство Росії у Києві та консульства продовжать виконання своїх основних функцій.

Міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс та очільник делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.

Державний департамент США оголосив в суботу, 12 лютого, що частина співробітників посольства в Києві залишає Україну.