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МЗС України закликало зберігати спокій та уникати паніки

Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерами, додали у відомстві.

МЗС України закликало зберігати спокій та уникати паніки

Міністерство закордонних справ України запевнило, що дипломати докладають усіх можливих зусиль на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо заходів із протидії агресивним діям РФ.

"З самого початку ескалації з боку Росії керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя. Зокрема, вчора на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України. Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі", - заявили в МЗС.

У відомстві зазначили, що "нині критично важливо зберігати спокій". Також українські дипломати закликали уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

"Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерами, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати своєчасні дії", - додали у МЗС.

Зазначимо, що народні депутати з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" вимагають зібрати погоджувальну раду і позачергове закрите засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, що посол Великобританії та очільник делегації Європейського союзу в Україні залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.

Раніше МЗС Великобританії звернулося до британських громадян із проханням не їздити до України, а тим, хто тут перебуває, рекомендували виїхати за її межі. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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