Блінкен і Лавров обговорили Україну та "гарантії безпеки"

Лавров знову згадав про "саботаж Україною Мінських угод".

Державний секретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 лютого провели телефонну розмову.

По це повідомляє МЗС Росії.

Лавров вкотре заявив, що заяви про російську агресію проти України нібито заохочують владу України до саботажу Мінських угод.

Як зазначив глава російського МЗС, реакція Вашингтона і Брюсселя на проекти російсько-американського договору та угоди з НАТО щодо "гарантій безпеки" нібито ігнорує ключові для РФ положення, насамперед про нерозширення Альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу РФ.

12 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ про можливе вторгнення РФ вже наступного тижня. За його словами, Україна повинна розраховувати на себе та своїх військових.

Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

Зазначимо, що міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.