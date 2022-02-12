Усі бійці тероборони повинні мати зброю, - Порошенко

До закону про територіальну оборону мають бути внесені зміни, які дозволять усім бійцям тероборони мати зброю. Про це після наради в Голови Верховної Ради сказав журналістам п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Ми запропонували внести зміни до закону про територіальну оборону, які дозволяють мати зброю всім бійцям територіальної оборони, а не лише так званим добровільним громадським організаціям свою власну зброю використовувати для захисту. І думаю, що це прибере будь-які бюрократичні перепони для розгортання підрозділів територіальної оборони і збільшення ефективності захисту», – вважає Порошенко.

«Ще одна позиція — збільшення фінансування суб’єктів місцевого самоврядування для підвищення забезпечення підрозділів територіальної оборони приміщеннями, кімнатами для зберігання зброї, комплектації особового складу і створення реальних можливостей для відсічі», – заявив Порошенко.

Він також закликав передбачити додаткові кошти на фінансування Державного оборонного замовлення. «Щоб разом з тією військовою допомогою, яку отримує сьогодні Україна, ми мали забезпечити і власним коштом власні оборонні замовлення», – говорить Порошенко.

«Ми також попросили розглянути позицію розгортання програми на кшталт Ленд-лізу. Для того, щоб Україна мала можливість позичити зброю. І це буде вже значно більший обсяг. Причому не тільки літаками. А й я сподіваюсь, що з наступного тижня у нас буде і автомобільним транспортом військова допомога. Принаймні так мені кажуть партнери», – зазначив експрезидент.