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Канада та Австралія тимчасово переводять посольства до Львова

Дипломатична присутність Канади в Україні триватиме, уточнили в МЗС. Австралія продовжує радити своїм громадянам негайно залишити Україну.

Канада та Австралія тимчасово переводять посольства до Львова
Фото: Travelcalendar

Канада тимчасово переводить своє посольство з Києва до Львова у зв'язку з можливою загрозою російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі в Тwitter.

"Враховуючи погіршення безпекової ситуації, що триває, ми перенесемо наші операції у тимчасовий офіс у Львові і тимчасово припинимо роботу нашого посольства в Києві", - сказано в повідомленні.

Водночас, за словами міністра, дипломатична присутність та активна участь Канади в Україні триватимуть.

Також міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн оголосила, що у зв'язку із загостренням ситуації на російсько-українському кордоні тимчасово евакуює посольство країни з Києва до Львова.

Вона також заявила, що міністерство "продовжує радити австралійцям негайно залишити Україну комерційним шляхом", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на пресконференції сказав, що обстановка "досягла дуже небезпечної стадії". Одночасно він звинуватив Китай у тому, що той не реагує на дії Росії.

"Китайський уряд із задоволенням критикує Австралію (...), він, проте, зберігає мовчання щодо скупчення російських військ на українському кордоні", – заявив Моррісон.

Нагадаємо, що 12 лютого стало відомо, що дипломатичні представництва країн Європейського Союзу в Україні продовжать свою роботу.

На тлі нової російської військової загрози проти України низка країн вирішили евакуювати деяких співробітників своїх дипвідомств. Також повідомлялося про рекомендації деяких країн покинути Україну їхнім громадянам. Крім того, нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що зупиняє польоти в Україну.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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