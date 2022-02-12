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Євросоюз не планує закривати представництва в Україні

Присутність персоналу коригуватиметься з  урахуванням ситуації з безпекою.

Євросоюз не планує закривати представництва в Україні
Фото: president.gov.ua/

Дипломатичні представництва країн Європейського Союзу в Україні продовжать свою роботу.

Про це повідомила пресслужба Євроради.

"Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві і продовжують працювати на підтримку громадян ЄС і у співпраці з українською владою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що присутність персоналу в дипмісіях і рекомендації громадянам ЄС щодо поїздок в Україну коригуються в міру потреби з урахуванням ситуації з безпекою.

У повідомленні також підкреслена позиція ЄС про незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію ситуації.

"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки і великі витрати", - наголосили в Єврораді.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС схвалила надання Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози.

На тлі нової російської військової загрози проти України низка країн вирішили евакуювати деяких співробітників своїх дипвідомств. Також повідомлялося про рекомендації деяких країн покинути Україну їхнім громадянам. Крім того, нідерландська авіакомпанія KLM заяила, що зупиняє польоти в Україну.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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