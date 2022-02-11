Рада ЄС схвалила надання Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози

Рішення набуде чинності після схвалення Європарламентом, що має статися найближчим часом.

Рада Європейського Союзу у п'ятницю, 11 лютого, затвердила рішення Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

Про це заявив головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мер.

"Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла до України", – цитує Бруно ле Мера "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рішення набуде чинності після схвалення Європарламентом, що має статися найближчим часом.

Екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох траншів. Термін надання другого траншу залежатиме від виконання Києвом попередніх політичних умов та реалізації програми МВФ.

"Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу з України. Вона втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність, що впливає на економічну ситуацію", – повідомила пресслужба Ради ЄС, обґрунтовуючи терміновість надання додаткової допомоги.

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, що набула чинності 1 вересня 2017 року, окрім просування глибших політичних та економічних зв'язків і спільних цінностей, передбачає програму реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення незалежної судової системи, дотримання верховенства права та покращення ділової діяльності.

Крім інших інструментів підтримки, у період із 2014 до 2021 року ЄС провів п'ять операцій макрофінансової допомоги Україні, кредити за якими становили 5 млрд євро.

24 січня президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози. Вона висловила сподівання, що Рада ЄС та Єропарламент ухвалять цей пакет допомоги якнайшвидше.

1 лютого 2022 року Єврокомісія внесла пропозицію щодо додаткової макрофінансової допомоги Україні в 1,2 млрд євро у вигляді кредитів для зміцнення стабільності.

Про таку саму суму допомоги, але з боку Франції, оголосив президент Еммануель Макрон під час нещодавнього візиту до Києва. Він назвав це "держгарантіями для фінансування українських проєктів французьких компаній" у рамках домовленості, досягнутої ще у травні.