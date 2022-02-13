Органи влади мають надати населенню алгоритм дій у надзвичайній ситуації, - Порошенко

Органи державної влади мають дати громадянам вичерпну інформацію щодо алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. Про це після наради в Голови ВР сказав журналістам лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент Петро Порошенко.



«Я звернувся з проханням, щоб завтра кожен народний депутат мав алгоритм своїх дій у випадку години «Ч» – куди йти, що робити, яким чином забезпечити зв’язок, яким чином повідомлення, яким чином голосування. І саме так органи влади мають діяти, щоб кожен українець знав, що йому робити», – зазначив Порошенко.

На його думку, населення має знати як буде забезпечений зв’язок, як буде забезпечена фінансова стабільність, як буде забезпечене харчування, паливо, електроенергія тощо.

«Ці всі питання проробляються. Але українці мають право знати, бо саме це є ефективною формою знищення паніки. А не замовчування або поза страуса. Саме цього ми і домагаємося. Саме так ми робили в 2014 році – саме так ми примусимо зробити і зараз», – наголосив п’ятий президент.