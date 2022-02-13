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Бюджетний комітет Ради ввечері 13 лютого розгляне фінансування армії

Засідання пройде в режимі відеоконференції.

Бюджетний комітет Ради ввечері 13 лютого розгляне фінансування армії

У неділю, 13 лютого, о 22:00 планується термінове засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Засідання пройде в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на інформацію народного депутата з фракції "Слуга народу" Ростислава Тістика.

На комітеті буде розглянуто питання фінансового забезпечення оборони країни. Порядок денний засідання комітету на даний час уточнюється.

Нагадаємо, що нардепам-"слугам", які знаходяться за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді.

Як заявив 12 лютого голова ВР Руслан Стефанчук, в умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада працюватиме у постійному режимі.

Також фракція "Слуга народу" зробила заяву щодо загрози російського вторгнення в Україну та дій влади у цій ситуації. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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