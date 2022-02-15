Шкіра, що сяє під будь-яким кутом

Мода на свіжий вигляд і сяючу шкіру залишається провідним трендом останні декілька років. У більшості випадків наслідувати його допомагають правильний догляд. Але якщо його виявилося недостатньо, завжди виручить хайлайтер. Цей косметичний продукт вже декілька років являється must have для жінок будь-якого віку. А різноманітність текстур і дисперсій в магазині Парфумс – прекрасний привід забезпечити собі відпочилий вид, як з обкладинки глянцю.

Хайлайтер в макіяжі – для чого?

Шкіра, що світиться зсередини і свіжий відпочилий вигляд, – ось що дає такий популярний сьогодні хайлайтер. Цей косметичний продукт містить світловідстовхуючі частки різного "помелу", які приховують будь-які недоліки і темні плями і освітлюють потрібні зони. Грамотне нанесення робить обличчя таким, що відпочило, але не лише. Саме за допомогою цього декоративного засобу цілком реально підкоригувати овал і форму обличчя, а також зробити більше рельєфними і об'ємними окремі зони.

Хочете поміняти пропорції, зробити губи пухкими, вилиці – рельєфними, а ніс – вузьким? Пора вчитися наносити хайлайтер.

Куди наносити

Ваша мета – усі опуклі зони обличчя – вилиці, спинка носа, лоб, арка купідона. Це ті зони, на які потрапляє сонячне світло в першу чергу. Щоб зробити погляд відкритим і відпочилим, його також наносять під брови і в куточки очей.

Чим наносити

Все залежить від зони і текстури косметики:

Кремову текстуру розтушовують спонжем або пензликом з синтетичним ворсом.

Сухі легко розподіляються круглою або віялоподібною кистю. Краще, якщо ворс буде натуральним.

Якщо нічого немає під рукою, із завданням цілком впораються пальці.

Щоб обличчя виглядало природно, а не нагадувало новорічну ялинку, вибирайте мілкодисперсний хайлайтер і купуйте його тільки в перевірених магазинах, ретельно підбираючи текстуру.

Які бувають хайлайтеры

У макіяжі головне – правильно вибрати консистенцію під свій тип епідермісу.

Компактний

Нагадує пудру – і видом, і текстурою. Він легко набирається на пензлик, просто розтушовується, дає делікатне світіння. Але краще використати його на жирній шкірі або ділянках з інтенсивною роботою сальних залоз.

Рідкий

Його особливість і в консистенції, і у високій концентрації светоотражающих часток. Зазвичай флакон оснащений зручною піпеткою або м'яким пензликом для дозування. Завдяки особливому складу ви легко створите ефект вологої обличчя, що особливо актуально влітку або для фотосесій.

Кремовий

Стики, палетки, помади варіантів такого засобу багато. Наносять його на ті ж ділянки, що і завжди, пензликами, спонжами або пальцями. Підходить для сухої шкіри, адже окрім мерехтіння, забезпечує додаткове зволоження.

Хайлайтер актуальний і взимку, і літом, і вдень, і ввечері. Головне – наносити його дозований і використати виключно якісні формули.