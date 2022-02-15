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Усіх причетних до нападу на знімальну групу Михайла Ткача встановили, – очільник МВС

Їх притягнуть до відповідальності.

Усіх причетних до нападу на знімальну групу Михайла Ткача встановили, – очільник МВС

Усіх причетних до нападу на знімальну групу журналіста Михайла Ткача у Дніпрі встановили.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Всі особи, причетні до порушення прав журналістів вже встановлені”, – сказав міністр.

Він додав, що вони будуть притягнуті до відповідальності, що передбачена законом.

Нагадаємо, 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача.

До відеооператора УП Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора УП назвати пароль від телефону і видалив усі зняті відео.

Чоловіки не назвали себе. За даними УП, це були представники охорони. 

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом нападу, подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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