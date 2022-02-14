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Вчителям придбали понад 60 тисяч ноутбуків, план перевиконано, – Шкарлет

Із виділених 980 млн грн субвенції витрачено 860.

Вчителям придбали понад 60 тисяч ноутбуків, план перевиконано, – Шкарлет
Фото: Макс Требухов

У межах національного проекту “Ноутбук кожному вчителю” для вчителів вже придбали 62 674 ноутбуки.

Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує пресслужба Міносвіти.

Ноутбуки купили для освітніх закладів, в яких працюють 191 380 вчителів і навчаються 2 513 273 учні.

“Спільними зусиллями за короткий проміжок часу нам вдалося не просто забезпечити комп’ютерною технікою чимало вчителів, а й перевиконати план. Я впевнений, що це лише початок”, – наголосив він.

Під час реалізації програми було досягнуто співвідношення 1 ноутбук на 1 педагогічного працівника, як це передбачено постановою уряду від 21 квітня 2021 року.

За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей.

Із виділених 980 млн грн субвенції касових видатків здійснено на 860 млн грн. Економія склала 107 837 100 грн: 73 млн з яких спрямовано на придбання автобусів і обладнання вбиралень у школах і майже 35 млн грн повернуто до бюджету.

Співфінансування з місцевих бюджетів склало 243 208 800 грн, із яких 14 400 900 не були освоєні та теж повернуті до бюджету.

Нагадаємо, що проєкт "Ноутбук кожному вчителю" було анонсовано в липні 2021 року. У вересня закупку закупівлю довелося пригальмувати, оскільки СБУ виявила спробу розкрасти виділені на ноутбуки гроші.

На ноутбуки для вчителів в держбюджеті заклали 980 млн гривень. Їх купували на засадах співфінансування. Для Києва, обласних бюджетів та великих міст частка співфінансування становила 30%, для малих міст - 10%, для сіл і селищ - 5%.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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