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Для українських шкіл оновлять предмет "Інформатика", - Мінцифри

Пілотний проєкт тестуватимуть із вересня у 50 школах, решта закладів вивчатимуть оновлений предмет у 2023 році.

Для українських шкіл оновлять предмет "Інформатика", - Мінцифри
Фото: Прес-офіс Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації та Міносвіти разом із проєктом EU4DigitalUA 10 лютого представили програму оновлення змісту, освітніх ресурсів і підходів до навчання предмета інформатики в школах.

Про це повідомили в прес-офісі Мінцифри.

"У закладах освіти застаріле програмне забезпечення, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, предмет викладають вчителі інших предметів. Це зовсім не ті уроки інформатики, які допоможуть дітям знайти себе в новому цифровому світі. Впевнений, що оновлені уроки з інформатики стануть тим першим базисом, який допоможе дітям потім легко знайти себе в IT-спеціальностях, - заявив Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

До розробки оновленої програми планують залучити найкращих українських та європейських експертів, а також представників ІТ-кластерів та ІТ-асоціацій України. Вони нададуть технологічну експертизу для ефективного впровадження новітніх цифрових технологій у викладання, навчання та оцінювання учнів, а також створення нового контенту для шкільного предмета інформатики у 1–11 класах, кажуть у Мінцифри.

З 1 вересня 2022 року розпочнеться пілотування проєкту в 50 закладах загальної середньої освіти. А з 1 вересня 2023 року оновлений зміст предмету запропонують для решти закладів загальної середньої освіти в Україні.

"У рамках реформи нової української школи вже відбувається процес оновлення навчальних програм! Ініціатива Мінцифри є актуальною та сучасною! МОН та ІМЗО надаватимуть науково-методологічну підтримку авторським колективам у підготовці нових та сучасних програм, у створенні нових, цікавих освітніх ресурсів для учнів, у розробці освітніх програм підвищення кваліфікації вчителів Інформатики", - сказав директор Інституту модернізації змісту освіти МОН України Євген Баженков.

Нагадаємо, Міносвіти запустило пілотний проєкт "Бізнес йде до університетів" і відібрало до участі в ньому сім вишів. Інтерактивний курс розробили для того, щоб студенти економічних і технологічних спеціальностей розвивали себе в ІТ-сфері.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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