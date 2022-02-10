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Російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Від початку доби російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік Пісків противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем. У напрямку Зайцевого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, днями для представників іноземних ЗМІ показали наслідки російської збройної агресії і закликали черпати інформацію з першоджерел. Журналісти побували на позиціях одного з підрозділів Збройних Сил України та поспілкувалися з українськими військовослужбовцями. Також представники ЗМІ мали змогу на власні очі побачити та зафільмувати наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних мешканців та понівечену цивільну інфраструктуру.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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