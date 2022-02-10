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Молдованин віз доньку на обстеження до Києва, пропустив поворот і протаранив авто з людьми, що їхали обстежуватися до Черкас

ДТП сталася при виїзді з Білої Церкви.

Поліція встановлює обставини автомобільної аварії за участі іноземця, що сталася близько 8:00 10 лютого на виїзді з міста Біла Церква в напрямку Узина. Унаслідок ДТП по лікарні доправили двох постраждалих.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

За інформацією пресслужби поліції Київської області, поблизу водоочисних споруд водій автомобіля Merсedes E 320 під керуванням іноземця скоїв зіткнення з автомобілем Opel Vivaro. 

За попередніми даними, 38-річний громадянин Республіки Молдова зі своєю 37-річною дружиною та 18-річною донькою прямували з Білої Церкви на медичне обстеження до Києва. Коли водій виїхав з Білої Церкви, він зрозумів, що пропустив поворот до столиці та в момент здійснення маневру розвороту в недозволеному місці скоїв зіткнення з легковиком, який рухався в попутному напрямку. 

Відомо, що в іншому автомобілі за кермом був 24-річний молодик, який спільно зі своєю 16-річною сестрою та 18-річним братом їхали до медичного центру Черкас. 

"Медики по приїзду госпіталізували дружину іноземця та неповнолітню дівчину з забоями до Білоцерківської міської лікарні № 2 для медичного огляду", – повідомляють у поліції. 

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, ввечері 3 лютого на Полтавщині зіткнулися вантажівка, легковик, маршрутка та тягач. Постраждали 11 людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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