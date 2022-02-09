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Байден поговорив з Макроном після візитів французького лідера до Москви та Києва

Президент США поговорив із президентом Франції цього ранку.

Байден поговорив з Макроном після візитів французького лідера до Москви та Києва
Фото: Kevin Dietsch

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном після візиту французького лідера до Росії та України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час-пресконференції в Білому домі у середу.

"Президент поговорив із президентом Макроном цього ранку", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що очікує й на інші розмови президента з європейськими колегами протягом цього тижня.

Нагадаємо, 7 та 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав з візитами Росію та Україну. У Києві Макрон заявив, що під час його дискусій із президентом РФ Володимиром Путіним та українським колегою Володимиром Зеленським йому вдалося "досягти певного прогресу, щоб просуватися в кроках до безпеки регіону".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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