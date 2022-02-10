Біля Водяного окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

У середу, 9 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Поблизу Водяного ворог обстріляв позиції українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – сказано в ранковому зведенні.

Станом на 7:00 10 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли, вчора удень російські найманці на Донбасі не стріляли.

8 лютого російські найманці обстріляли українські військові позиції біля Пісків. Втрат серед військовослужбовців ООС не було.

7 лютого окупанти від початку доби тричі обстріляли позиції ЗСУ, було поранено українського військового.