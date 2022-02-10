Правоохоронці прибули до столиці для обшуку підозрюваного у шахрайстві.

У Києві за викрадення людини та вимагання неправомірної вигоди затримали трьох працівників поліції Дніпропетровської області.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомляє, що затримано заступника начальника слідчого відділу та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції Дніпропетровської області. Їм інкримінують ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що 9 лютого правоохоронці прибули до столиці для обшуку підозрюваного у шахрайстві.

"Після проведення обшуку, правоохоронці протиправно, без складання жодних процесуальних документів, затримали власника житла – 29-річного мешканця міста Києва, та помістили його до свого автомобіля. У подальшому поліцейські висунули чоловіку вимогу про надання їм 12 тисяч доларів США, а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обранням запобіжного заходу у виді тримання під вартою", – розповіли у прокуратурі.

Поліцейські дозволили затриманому зателефонувати знайомим, щоб вони зібрали та передали йому гроші. Того ж дня після отримання 6,3 тис. доларів США вимагачів затримали.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Слідство триває, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління ДВБ Національної поліції України.

Як повідомляли, чотирьох працівників Солом’янського управління Нацполіції судитимуть за викрадення людини та автівки. Вони планували незаконно позбавити волі 50-річного мешканця Львова заради грошей.