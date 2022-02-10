Україна має достатньо ресурсів для захисту без залучення будь-кого, крім військових, – Зеленський

Україна має достатньо сил та озброєння, щоб належним чином захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками ділових кіл – членами Європейської бізнес-асоціації, йдеться на сайті президента.

Президент зазначив, що Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій. Зокрема, проводяться планові навчання, здійснюються заходи, спрямовані на покращення забезпечення війська.

“Сьогодні в нас достатньо сил та озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових”, – запевнив Зеленський.

Президент додав, що наші міжнародні партнери та союзники також активізували свою діяльність задля підтримки України та стабілізації ситуації.

“Саме тому останнім часом можна спостерігати велику кількість візитів до нашої країни світових лідерів, представників країн ЄС, а також багато перемовин у різних форматах задля зменшення напруги біля українських кордонів. Багато країн світу є нашими друзями. Вважаю, що об’єднання зусиль країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, об’єднання стійкої позиції щодо підтримки України – дуже важливий сигнал”, – сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що накопичення військ на українських кордонах є психологічним тиском.

"Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – заявив Президент.

Нагадаємо, 9 лютого в Україну прибув дев’ятий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

8 та 9 лютого з Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою, останній був призначений для Територіальної оборони.