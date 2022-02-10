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​Малюська: Не помітив, щоб великі бізнесмени почали позбавлятися ознак олігарха

На думку міністра, бізнесмени "затягують час".

​Малюська: Не помітив, щоб великі бізнесмени почали позбавлятися ознак олігарха
Фото: Макс Требухов

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що олігархи, які офіційно можуть отримати такий статус після набуття чинності закону про деолігархізацію, мали достатньо часу уникнути цього, проте не зробили відповідних реальних спроб.

Про це Малюська розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я не помітив, щоб олігархи реально, по-чесному, з першого дня набуття чинності цим законом взялися за структуризацію свого бізнесу та уникнення ознак олігарха – так, як це передбачено було законом", – сказав він.

Міністр зазначив, що в олігархів було щонайменше півроку з моменту ухвалення закону, а реально - більше, оскільки суть закону та розуміння того, що він буде проголосований, були набагато раніше.

"Цих півроку і був той час, який ми розрахували як достатній для того, щоб позбавитися статусу олігарха, якщо справді поставити собі таку мету... Говорити, що нині вже цього часу залишилося мало... починати треба було раніше", – наголосив Малюська.

На його думку, метою спроб торгуватися і говорити, що цей термін дуже малий, є не приведення свого бізнесу в нормальні цивілізовані практики, а затягування часу.

Коментуючи надто широкий список АМКУ на більше ніж 350 сторінок, у якому велика кількість компаній мають статус монополіста як локальні постачальники тепла та води, а не за своєю основною діяльністю, глава Мін'юсту визнав, що для олігархів це може бути проблемою.

Він уточнив, що норма про облік за ознаками олігарха регіональних монополістів з'явилася від депутатів під час доопрацювання законопроєкту у Верховній Раді.

"Справді, ми спочатку розраховували на великих і значних монополістів, які впливають на всю країну. Проте депутати запропонували так, ми подивилися і погодилися, тому що монополіст, наприклад з опалення, навіть якщо це буде маленьке містечко, все одно має вирішальний вплив на життя громадян", – пояснив Малюська.

"Якщо це велика монополія, то позбутися її набагато складніше. Тому так, справді, це, можливо, дрібніша риба, ніж планувалося спочатку, але відійти від цього критерію, якщо йдеться про невеликий об'єкт, дуже легко", – додав міністр.

Нагадаємо, Закон про олігархів було ухвалено 23 вересня минулого року, а президент Володимир Зеленський підписав його на початку листопада. Також урядом було затверджено план заходів з деолігархізації. Наприкінці травня цього року  РНБО оприлюднить перші рішення про визнання осіб олігархами. До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме такі ознаки: наявність значних активів, монополія на окремому ринку товарів, участь у політичному житті та контроль медіа.

Раніше Малюська заявив, що ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, відповідають Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Петро Порошенко, але він - "під питанням".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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