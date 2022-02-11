Сьогодні суд має розглянути скаргу на запобіжний захід у справі про держзраду.

Фото: Олександр Рудоманов

У Києві біля будівлі Апеляційного суду, який сьогодні має розглянути скаргу на запобіжний захід Петру Порошенку, збирається мітинг на підтримку п'ятого президента.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Люди прийшли з палкатами та прапорами "Євросолідарності" - політсили, яку очолює Порошенко.

Біля воріт на територію суду встановлено сцену з великим екраном і колонками, звідки лунає музика. На вулицях навколо суду стоять кілька десятків автомобілів і вантажівок правоохоронців.

Поліції довелося перекрити частину проїжджої частини. Організатори акції закликали протестувальників перекрити вулицю повністю і пропускати лише громадський транспорт, швидку та поліцію.

Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні суд має розглянути апеляцію на запобіжний захід, який Порошенку обрали у справі про держзраду. Йдеться про особисте зобов’язання. Скаргу подали прокурори, які в суді вони вимагали взяття Порошенка під варту або заставу в 1 млрд гривень, та адвокати. Вони вимагають відмовитись від запобіжного заходу.

На акції також присутні депутати.

Мітинг охороняють поліцейські.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Андрій Оленін

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, 19 січня Печерський суд призначив Порошенку наймʼякший запобіжний захід – особисте зобовʼязання. Водночас політик мусить здати закордонний паспорт, прибувати за першої вимоги до суду та слідчих і не може їхати за межі Києва та Київської області без попередження.

Сторона захисту говорила, що буде оскаржувати це, адже вимога здати паспорт перешкоджає закордонним робочим поїздкам народного депутата. Адвокати на суді наполягали, що суд не має призначати будь-який запобіжний захід.

Апеляційний суд мав розглянути скарги прокурорів та адвокатів 28 січня, але засідання перенесли, бо Печерський райсуд не передав матеріали справи.