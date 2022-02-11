Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Довідки про страховий і трудовий стаж тепер можна згенерувати у "Дії"

За три дні роботи послуги українці згенерували вже майже 75 тисяч таких документів.

Довідки про страховий і трудовий стаж тепер можна згенерувати у "Дії"
Фото: Скриншот/YouTube

Відтепер українці мають змогу отримати довідки про страховий і трудовий стаж через застосунок "Дія".

Про це йдеться у телеграм-каналі "Дії".

"На Diia Summit ми презентували довідки ОК-5 і ОК-7 у застосунку. Це довідки про трудовий та страховий стаж, які потрібні для влаштування на роботу, призначення пенсії, нарахування лікарняних тощо. І тепер їх можна отримати просто в телефоні!" – сказано в повідомленні.

Зазначається, що за три дні роботи послуги українці згенерували вже майже 75 тисяч таких довідок. Раніше щороку видавали близько 3 млн таких паперових довідок. 

Щоб отримати довідку ОК-5 чи ОК-7, треба зайти у "Дію" та авторизуватися, натиснути послідовно "Послуги", потім "Довідки", обрати потрібну довідку та натиснути "Замовити".

За кілька секунд обрана довідка з’явиться в "Дії". Також її можна завантажити на смартфон і мати завжди біля себе.

Нагадаємо, днями з’явилася змога згенерувати у "Дії" довідку про несудимість. Це документ, який надають громадянину за його особистим запитом. Він засвідчує, що людина не була судима, не притягалася до кримінальної відповідальності й не перебуває у розшуку. Довідка про несудимість необхідна для пред’явлення у військкоматі, оформлення закордонного паспорта, візи, влаштування на роботу в деякі компанії, у разі отримання громадянства в іншій країні чи оформлення посвідки на проживання за кордоном.

9 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в "Дії" можна буде отримати посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності, а також посвідчення ветерана війни.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також