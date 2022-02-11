Довідки про страховий і трудовий стаж тепер можна згенерувати у "Дії"

За три дні роботи послуги українці згенерували вже майже 75 тисяч таких документів.

Відтепер українці мають змогу отримати довідки про страховий і трудовий стаж через застосунок "Дія".

Про це йдеться у телеграм-каналі "Дії".

"На Diia Summit ми презентували довідки ОК-5 і ОК-7 у застосунку. Це довідки про трудовий та страховий стаж, які потрібні для влаштування на роботу, призначення пенсії, нарахування лікарняних тощо. І тепер їх можна отримати просто в телефоні!" – сказано в повідомленні.

Зазначається, що за три дні роботи послуги українці згенерували вже майже 75 тисяч таких довідок. Раніше щороку видавали близько 3 млн таких паперових довідок.

Щоб отримати довідку ОК-5 чи ОК-7, треба зайти у "Дію" та авторизуватися, натиснути послідовно "Послуги", потім "Довідки", обрати потрібну довідку та натиснути "Замовити".

За кілька секунд обрана довідка з’явиться в "Дії". Також її можна завантажити на смартфон і мати завжди біля себе.

Нагадаємо, днями з’явилася змога згенерувати у "Дії" довідку про несудимість. Це документ, який надають громадянину за його особистим запитом. Він засвідчує, що людина не була судима, не притягалася до кримінальної відповідальності й не перебуває у розшуку. Довідка про несудимість необхідна для пред’явлення у військкоматі, оформлення закордонного паспорта, візи, влаштування на роботу в деякі компанії, у разі отримання громадянства в іншій країні чи оформлення посвідки на проживання за кордоном.