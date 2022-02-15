Екскомандиру харківського "Беркуту" суд обрав запобіжний захід

Печерський районний суд обрав як запобіжний захід тримання під вартою колишнього командира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Стосовно підозрюваного, який переховується від слідства і оголошений в міжнародний розшук, судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування", - повідомили в пресслужбі ГПУ.

Слідство встановило, що 18 лютого 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва ГУМВС України в Києві, "з метою перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, а також переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту", повідомили в Генпрокуратурі.

Екскомандир харківського "Беркуту" з іншими керівниками ПМОП "Беркут", як кажуть в Офісі Генпрокурора, "забезпечив протиправне невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян. Такі дії колишнього командира роти «Беркуту» супроводжувались вчиненням умисних вбивств та замахів на вбивство мітингувальників, внаслідок чого загинуло 3 особи, ще 10 особам заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, 32 – тілесні ушкодження середньої тяжкості та 66 - легкі тілесні ушкодження".

Як ідеться повідомленні пресслужи Офісу Генпрокурора, екскомандиру харківського "Беркуту" інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакції від 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції від 05.11.2009).

Нині досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.

Нагадаємо, 4 серпня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру роти харківського "Беркуту".

18 серпня того ж року екскомандира роти харківського "Беркуту" оголосили в розшук, оскільки до суду раніше він не з’явився.