В Україні стартує соціальна акція "4.5.0." на підтримку війська та українців

"4.5.0." на сленгу українських військових означає "все спокійно", "все пучком".

Збройні Сили України спільно з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим", художником Нікітою Тітовим та агенцією з продажу зовнішньої реклами BigMedia запускають всеукраїнську соціальну акцію "4.5.0.".

Сотні бордів та сітілайтів з'являться у 18 містах країни: Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Кривому Розі, Луцьку, Миколаєві, Херсоні, Хмельницькому, Запоріжжі, Вінниці, Житомирі, Рівному, Сумах, Тернополі, Полтаві та Чернівцях, зазначають організатори.

Центральним на рекламних площинах акції став напис "4.5.0.". На сленгу українських військових означає "все спокійно", або "все пучком".

"Коли військовослужбовець чує у рації "4.5.0.", він знає, що у його секторі відповідальності все спокійно. І хоч ми не знаємо достеменно, що відбувається у Кремлі, але точно знаємо: ми готові до захисту!», - каже директор фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" Тарас Чмут.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Валерія Залужного, акція "4.5.0." має нагадати українцям про міць та можливості їхнього війська.

"Ці борди та сітілайти, розміщені по всій території України, мають стати нагадуванням для людей про те, що їхнє військо завжди на захисті держави. За роки війни ми зміцнились. І зробимо все, щоб у наших громадян було "4.5.0", — підкреслив Залужний.

Малюнок для бордів і сітілайтів розробив відомий український художник Нікіта Тітов. Він переконаний, що мистецтво має брати участь в інформаційній війні.

"Останні вісім років, — підсумовує Тітов, — важко і насправді дуже дивно залишатися осторонь подій, які відбуваються в Україні і навколо неї. Кожна притомна людина має підтримувати свою країну та своє військо".

У BigMedia кажуть, що акція "4.5.0." - їхній вклад як соціально відповідального бізнесу у стримуванні російських інформаційних атак.

Нагадаємо, у січні цього року фонд "Повернись живим" зібрав понад 6 млн грн для української армії.

Сьогодні український гурт "Антитіла" повідомив, що його учасники вирішили вступити до лав територіальної оборони Збройних Сил України.