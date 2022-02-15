Учасники гурту "Антитіла" приєднались до територіальної оборони ЗСУ

"Ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні", - заявив соліст гурту Тарас Тополя.

Український гурт "Антитіла" повідомив, що його учасники вирішили вступити до лав територіальної оборони Збройних Сил України.

Про це повідомив соліст гурту Тарас Тополя на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вирішили вступити до лав територіальної оборони. Знімаємо про це серію відео для того, щоб кожен, хто має таке ж саме бажання, як і ми, зміг зробити це в максимально зручний спосіб, - сказав Тополя.

Соліст "Антитіл" зауважив, що в спільному проєкті гурту і Міноборони "Саме те ТрО", ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні".

"Сьогодні українці стають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну. Ми готові до спротиву. Приєднуйся!", - сказав Тарас Тополя.

Нагадаємо, 2 лютого колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко вирішив поповнити лави територіальної оборони Києва. Про це повідомив його брат, очільник української столиці Віталій Кличко.