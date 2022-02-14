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До Венеції після дворічної перерви повернувся знаменитий карнавал

Свято триватиме до 1 березня.

Фото: ЕРА/UPG
Вихідними у Венеції розпочався традиційний карнавал, який не проводився два роки через пандемію коронавірусу.

Карнавал триватиме до 1 березня. Захід щорічно відбувається в італійському місті в тиждень перед великим постом і закінчується за 40 днів до Великодня в жирний вівторок. 

Це костюмоване свято з урочистою ходою, виступами і виставами акторів. Невід'ємним атрибутом його учасників є маски і яскраві костюми. Участь у ньому беруть і місцеві жителі, і туристи.

Фото: ЕРА/UPG

Цьогоріч частину заходів перенесли з вулиць у закриті зали.

Учасники акцентують увагу на важливості дотримання всіх правил, аби бути у безпеці. “Це все супер, якщо ви вакциновані”, – розповіла одна з учасниць BBC.

Фото: ЕРА/UPG
“Це карнавал надії, ковід закінчується і ми сподіваємося повернутися до повсякденного життя”, – додав учасник карнавалу.
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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