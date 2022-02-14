Фото: ЕРА/UPG

Карнавал триватиме до 1 березня. Захід щорічно відбувається в італійському місті в тиждень перед великим постом і закінчується за 40 днів до Великодня в жирний вівторок.

Це костюмоване свято з урочистою ходою, виступами і виставами акторів. Невід'ємним атрибутом його учасників є маски і яскраві костюми. Участь у ньому беруть і місцеві жителі, і туристи.

Фото: ЕРА/UPG

Цьогоріч частину заходів перенесли з вулиць у закриті зали.

Учасники акцентують увагу на важливості дотримання всіх правил, аби бути у безпеці. “Це все супер, якщо ви вакциновані”, – розповіла одна з учасниць BBC.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

“Це карнавал надії, ковід закінчується і ми сподіваємося повернутися до повсякденного життя”, – додав учасник карнавалу.