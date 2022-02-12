Співачка перемогла у націвідборі на міжнародний пісенний конкурс.

Переможницею Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022 ", який у травні відбудеться в італійському Турині, стала співачка Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".

Окрім неї, в національному конкурсі взяли участь гурти Cloudless, Kalush Orchestra, Our Atlantic, а також українські виконавці ROXOLANA, WELLBOY та Barleben і учасник з Білорусі Michael Soul.

Друге місце посів гурт Kalush Orchestra, третє – WELLBOY.

Результат переможця Нацвідбору залежав від голосів глядачів (50%) і журі (50%). До складу журі увійшли переможниця "Євробачення-2016" Джамала, учасниця міжнародного конкурсу 2006 року Тіна Кароль і член правління Суспільного Ярослав Лодигін.

За результатами голосування журі найвищий бал отримала Alina Pash, другим був WELLBOY, третіми – Kalush Orchestra.

Найбільше глядацьких голосів отримав Kalush Orchestra, другою в рейтингу глядацьких симпатій виявилася Alina Pash. Таким чином, вона набрала найвищий сумарний бал і стала переможницею Нацвідбору.

Фінал національного відбору на "Євробачення-2022" відбувся 12 лютого у Центрі культури та мистецтв національного авіаційного університету в Києві.

Господарем "Євробачення-2022" стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.

28-річна Аліна Паш – уродженка Закарпаття, випускниця Київської академії естрадного та циркового мистецтв. Українська співачка, реперка, фіналістка шостого сезону вокального шоу "X-фактор", де посіла третє місце. Працювала на бек-вокалі гурту "СКАЙ" та співачки Ірини Білик.

24 серпня 2019 року разом із Тіною Кароль та іншими, виступила на параді на честь Дня незалежності України, Аліна виконала у стилі хіп-хоп частину куплету "Гімну України".