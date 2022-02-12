У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
“Українська пісня року”: прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої
Like“Українська пісня року”: прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої
У Думі офіційно підтвердили 14 лютого як дату розгляду звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"
У Думі офіційно підтвердили 14 лютого як дату розгляду звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"
​Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на "гарантії безпеки"
​Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на "гарантії безпеки"
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Байден і Путін обговорили ситуацію навколо України (оновлено)
Байден і Путін обговорили ситуацію навколо України (оновлено)
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
ГоловнаКультура

На "Євробачення-2022" до Турина від України поїде Alina Pash

Співачка перемогла у націвідборі на міжнародний пісенний конкурс.

На "Євробачення-2022" до Турина від України поїде Alina Pash
Alina Pash
Фото: suspilne.media

Переможницею Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022", який у травні відбудеться в італійському Турині, стала співачка Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".

Окрім неї, в національному конкурсі взяли участь гурти Cloudless, Kalush Orchestra, Our Atlantic, а також українські виконавці ROXOLANA, WELLBOY та Barleben і учасник з Білорусі Michael Soul.

Друге місце посів гурт Kalush Orchestra, третє – WELLBOY. 

Результат переможця Нацвідбору залежав від голосів глядачів (50%) і журі (50%). До складу журі увійшли переможниця "Євробачення-2016" Джамала, учасниця міжнародного конкурсу 2006 року Тіна Кароль і член правління Суспільного Ярослав Лодигін.

За результатами голосування журі найвищий бал отримала Alina Pash, другим був WELLBOY, третіми – Kalush Orchestra.

Найбільше глядацьких голосів отримав Kalush Orchestra, другою в рейтингу глядацьких симпатій виявилася Alina Pash. Таким чином, вона набрала найвищий сумарний бал і стала переможницею Нацвідбору.

Фінал національного відбору на "Євробачення-2022" відбувся 12 лютого у Центрі культури та мистецтв національного авіаційного університету в Києві. 

Господарем "Євробачення-2022" стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.

28-річна Аліна Паш – уродженка Закарпаття, випускниця Київської академії естрадного та циркового мистецтв. Українська співачка, реперка, фіналістка шостого сезону вокального шоу "X-фактор", де посіла третє місце. Працювала на бек-вокалі гурту "СКАЙ" та співачки Ірини Білик.

24 серпня 2019 року разом із Тіною Кароль та іншими, виступила на параді на честь Дня незалежності України, Аліна виконала у стилі хіп-хоп частину куплету "Гімну України".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також